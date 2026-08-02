Incêndio em balsa na Indonésia deixa 5 mortos e 41 desaparecidos

A Agência Regional de Busca e Resgate de Surabaya informou que 225 pessoas que estavam a bordo da embarcação foram resgatadas

Navio de passageiros Mutiara Sentosa 2 pega fogo nas águas ao largo da ilha de Madura (FRIDA PERKASA/AFP)

Um incêndio em uma balsa neste domingo (2) na costa da Indonésia deixou cinco mortos e 41 desaparecidos, informaram as equipes de emergência.

A Agência Regional de Busca e Resgate de Surabaya informou que 225 pessoas que estavam a bordo da embarcação foram resgatadas.

Alguns passageiros pularam no mar e foram resgatados por um barco que estava nas proximidades, segundo a Basarnas, a Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia.

Outras quatro embarcações se aproximaram da balsa para tentar resgatar mais passageiros, mas não conseguiram devido ao risco provocado pelo material inflamável a bordo, acrescentou a Basarnas.

O capitão entrou em contato com a empresa da balsa para informar sobre o incêndio no momento em que a embarcação navegava de Surabaya, em Java Oriental, para Makassar, em Sulawesi do Sul, informou a Basarnas.

Depois da mensagem, o capitão não voltou a fazer contato.

Uma operação de resgate de maior dimensão seguia para o local a partir de Surabaya, uma viagem de seis horas a partir do local da tragédia, segundo a Basarnas.

"Segundo as informações preliminares no local, os passageiros estão aguardando o resgate pelas embarcações que estão nas imediações do local do incidente", declarou Muhammad Masyhud, funcionário de alto escalão do Ministério dos Transportes.

"A segurança dos passageiros e da tripulação é nossa prioridade máxima. Estamos em coordenação contínua com todas as partes relevantes para garantir que o processo de evacuação possa avançar de forma rápida, segura e eficiente", afirmou em um comunicado.

Acidentes marítimos são frequentes na Indonésia, um arquipélago com mais de 17 mil ilhas, em parte devido às normas de segurança pouco rigorosas e às condições meteorológicas imprevisíveis.

No mês passado, uma balsa que transportava mais de 70 pessoas naufragou perto de Selayar, uma pequena ilha localizada ao sul da grande ilha de Sulawesi. Pelo menos quatro pessoas foram encontradas mortas e 14 continuavam desaparecidas até o fim da operação de busca.