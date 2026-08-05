Israel lança novos ataques contra o Líbano em meio às negociações do cessar-fogo

A ofensiva ocorre em meio às negociações entre representantes libaneses e israelenses, na embaixada dos Estados Unidos em Roma, para consolidar os termos do cessar-fogo firmado em junho

Imagem mostra membro das forças de segurança de Israel ( Foto por ZAIN JAAFAR / AFP)

Nesta quarta-feira (05), as Forças de Defesa de Israel (FDI) emitiram a sua primeira ordem de evacuação no sul do Líbano desde junho e lançaram novos ataques na região, apesar da trégua em vigor entre os dois países.

A ofensiva ocorre em meio às negociações entre representantes libaneses e israelenses, na embaixada dos Estados Unidos em Roma, para consolidar os termos do cessar-fogo firmado em junho. O acordo-quadro assinado prevê o destacamento do exército libanês em zonas piloto cujas populações foram retiradas por Israel, que ainda ocupa parte do sul do país, e está sujeito ao desarmamento do movimento pró-iraniano Hezbollah.

O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Tommy Pigott, disse que a reunião deve durar até quinta-feira. "Os Estados Unidos continuam totalmente empenhados em apoiar os dois governos na continuação deste processo, de forma a garantir uma segurança duradoura para ambos os países, eliminar as ameaças à segurança de Israel e restabelecer a autoridade do Estado libanês em todo o sul do país", afirmou.

Em paralelo decorre ainda a possibilidade dos EUA e o Irã finalizarem um acordo de paz já esta semana, segundo revelou o presidente norte-americano Donald Trump. No entanto, o cessar-fogo no território libanês é uma das condições estabelecidas pelo regime de Teerã para fechar um acordo com Washington.

Já as FDI ordenaram aos residentes da aldeia de Mansouri, no sul da cidade histórica de Tiro, que abandonassem a localidade na tarde de hoje para realizar ataques contra alvos do grupo Hezbollah alegando seu uma resposta a uma violação total do cessar-fogo.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano confirmou ataques aéreos israelenses em zonas de Mansouri e também nos arredores da cidade de Majdal Zoun. O Ministério da Saúde Pública libanês comunicou que os bombardeios causaram uma morte além de 12 pessoas terem ficado feridas.