Shakira se solidariza com Colômbia após terremoto: "Toda minha força e amor para minha terra"
Vamos nos abraçar forte", diz Shakira ao lamentar terremoto que matou, até o momento, 240 pessoas na Colômbia
Publicado: 11/08/2026 às 16:48
Cantora se manifestou nas redes após terremoto de magnitude 7,4 atingir a Colômbia e deixar, até o momento, 280 mortos (Charly Triballeau / AFP)
Natural de Barranquilla, Shakira usou as redes sociais nesta segunda-feira (10) para demonstrar solidariedade às vítimas do terremoto que atingiu a Colômbia. O tremor de magnitude 7,4 causou destruição em várias cidades do país e, até o momento, 240 pessoas morreram, segundo balanço das autoridades locais. Em Cáli, uma das cidades mais afetadas, 20 prédios desabaram e há relatos de pessoas presas sob os escombros.
Em um post publicado no Instagram, a cantora disse estar com o coração voltado para os colombianos que vivem momentos de angústia."Querida Colômbia, meu coração está com todos os que sentiram este terremoto hoje e com as famílias que estão passando por momentos de angústia. Em momentos assim, nós, colombianos, sabemos nos unir e apoiar uns aos outros. Toda a minha força e meu amor para a minha terra. Vamos nos abraçar forte e ficar atentos às orientações oficiais para podermos ajudar o mais rápido possível."
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