Trump afirma que emprego e economia "fenomenal" nos EUA resultam de tarifas e políticas imigratórias
O presidente também comentou que os EUA estão "disparadamente a frente" da China na economia, e que esse desempenho reflete o fim das políticas de meio ambiente, sustentabilidade e energia renovável
Publicado: 11/08/2026 às 14:23
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o recente desempenho do mercado de trabalho e da "fenomenal" economia norte-americana, atribuindo os resultados a suas políticas de imigração e de comércio, em entrevista para o comentarista político conservador Wayne Allyn Root, na rede Real America's Voice. "Estamos tornando os empregos americanos. Gostaria de ser o próximo presidente, porque temos milhares de fábricas sendo construídas e só meu sucessor levará crédito por isso", disse.
Trump voltou a destacar o papel de cortes de impostos domésticos e aplicação de tarifas sobre importações como os principais responsáveis pela reindustrialização do país. "Países como Coreia do Sul, Japão, Canadá, México e Alemanha tinham roubado 60% dos nossos negócios", acusou.
Sobre políticas imigratórias, o presidente norte-americano afirmou que espera "ter acabado" com o turismo de cidadania por nascimento.
Ele ainda listou o endurecimento das fronteiras e deportações como razões para aumento da segurança nacional, junto ao envio de tropas para cidades. "Se me chamarem em Chicago, Los Angeles e Nova York, resolvo a criminalidade também, mas tenho que ser chamado", disse.
Trump também comentou que os EUA estão "disparadamente a frente" da China na economia, alegando que esse desempenho reflete o fim das políticas de meio ambiente, sustentabilidade e energia renovável. "Eu eliminei essas coisas de meio ambiente e energia eólica. São caros e arruínam a vizinhança", afirmou, sem apresentar mais detalhes.
- EUA revogam vistos de mais de 175 mil pessoas em mais de um ano e meio do mandato de Trump
- Trump cria sua versão de capitalismo de estado em defesa das empresas americanas
- Trump assina decreto para impedir turismo de nascimentos
- Trump discute com secretário de Defesa por escassez de munições na guerra contra o Irã