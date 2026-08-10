EUA revogam vistos de mais de 175 mil pessoas em mais de um ano e meio do mandato de Trump

As autoridades americanas revogaram essas autorizações, em sua maioria, devido a "incidentes" com as forças de segurança, em particular por "agressões, dirigir sob o efeito de álcool, roubos e crimes relacionados a drogas"

Donald Trump (SAUL LOEB / AFP)

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, 10, que revogou o visto de mais de 175.000 pessoas desde o início do mandato do presidente Donald Trump, em meados de janeiro de 2025.

O Departamento de Estado esclareceu em um comunicado que tomou essa medida contra "cidadãos estrangeiros que violaram as condições de seus vistos, cometeram crimes, incitaram à violência contra cidadãos americanos, fraudaram americanos, abusaram do nosso sistema de imigração ou colocaram em risco a segurança nacional".

As autoridades americanas revogaram essas autorizações, em sua maioria, devido a "incidentes" com as forças de segurança, em particular por "agressões, dirigir sob o efeito de álcool, roubos e crimes relacionados a drogas".

"Uma parte significativa dos vistos foi revogada por direção imprudente, agressão sexual, maus-tratos a crianças, fraude e peculato, bem como por outros crimes", acrescentou o Ministério das Relações Exteriores, que enquadrou essa medida em suas investigações "contínuas", "que garantem que os titulares de vistos (...) não coloquem em risco os americanos".

Além disso, o Departamento liderado por Marco Rubio garantiu que "continuará identificando, investigando e revogando os vistos de cidadãos estrangeiros que representem uma ameaça à segurança do povo americano" e lembrou que "um visto americano é um privilégio, não um direito".



Com informações do Europa Press