Turquia espera que Egito se junte a acordo de defesa regional

Arábia Saudita, Paquistão e Turquia assinaram o "Acordo de Defesa de Meca" na sexta-feira (7), que estabelece intervenção militar dos três países, caso um deles seja atacado

O ministro Hakan Fidan disse contar com a adesão do Egito no acordo por ser um "aliado natural" ( Anadolu via AFP)

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, declarou que espera que o Egito se junte a um acordo de defesa regional para estabilizar a região, sacudida pela guerra do Oriente Médio.

Arábia Saudita, Paquistão e Turquia assinaram o "Acordo de Meca" na sexta-feira (7), no contexto da guerra entre Estados Unidos e Irã, que se estendeu aos países da região e bloqueou a navegação pelo Estreito de Ormuz e no Mar Vermelho.

Após a eclosão da guerra em 28 de fevereiro, com os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica, o Irã e seus aliados houthis no Iêmen atacaram a Arábia Saudita e um drone atingiu uma posição americana em um porto egípcio no Mediterrâneo.

O chanceler turco declarou à agência estatal de notícias Anadolu que espera a incorporação do Egito ao "Acordo Conjunto de Defesa de Meca", por considerar que se trata de "um parceiro natural em todos os temas". Fidan explicou que o pacto não tem como alvo um país específico.

No entanto, o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão sustentou que o acordo "tem como objetivo fortalecer a dissuasão coletiva contra qualquer ato de agressão e estipula que qualquer ataque armado contra um dos três Estados será considerado um ataque contra todos eles".