Conflito no Oriente Médio: saiba o que pode acontecer com dólar, petróleo e bolsas

Desde o fim de semana, o conflito tem se alastrado na região. EUA e Israel estão bombardeando áreas do Irã, que contra-atacou

Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense na região de Deir Seryan, no sul do Líbano (RABIH DAHER/AFP)

O conflito entre Estados Unidos (EUA e Israel contra o Irã, que começou a se alastrar para outros países do Oriente Médio, desde o domingo (1º), terá impactos no mercado econômico.

Segundo a expectativa de analistas, conforme o portal G1, esse conflito tende a fortalecer o dólar, elevar os preços do petróleo e provocar perdas nas bolsas de valores.

Entenda

Segundo a análise de mercado, em eventos geopolíticos, como ameaças e confrontos entre países, o dólar costuma ser uma opção de proteção para os investidores.

A moeda americana é uma das mais negociadas do mundo e pode ser comprada e vendida com facilidade, sem grandes distorções de preço.

Por isso, em momentos como esse, investidores costumam vender aplicações mais arriscadas, como ações na bolsa, e migrar para opções mais seguras, como o dólar.

A possibilidade de bloqueio no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do comércio mundial de petróleo, é outro fator que pode valorizar a moeda americana, porque desestabilizaria o funcionamento do mercado.

Petróleo

Ainda segundo os analistas, um ataque ou bloqueio do Estreito de Ormuz pode afetar os preços do petróleo. O Irã é um dos maiores produtores do mundo e integra a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Caso parte das instalações de produção de petróleo no Irã seja destruída, a oferta pode cair a ponto de gerar desequilíbrio entre produção e consumo no mercado global, pressionando os preços.

Os especialistas destacam, porém, que o mercado não espera uma guerra prolongada e de grande escala entre os países. A atual oferta de petróleo, em excesso, e as restrições às vendas do próprio Irã são fatores que podem conter os preços no curto prazo.

Queda nas bolsas

Como a disposição dos investidores para apostar em ativos arriscados diminui em momentos de tensão geopolítica, as bolsas de valores mundo a fora também podem sofrer com quedas.

Os ativos de risco, como ações e investimentos em países emergentes, tendem a reagir mal a eventos como uma guerra, especialmente diante da possível alta do petróleo e dos aumentos de dólar e juros.

A depender da duração do conflito, podem surgir oscilações mais intensas nos mercados e mudanças nas projeções de lucros de alguns setores, especialmente o de petróleo e gás.

