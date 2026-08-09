Reprodução (China emite um alerta vermelho diante da chegada iminente do tufão "Dolphin" ao leste do país)

Autoridades da China emitiram neste domingo um alerta vermelho, o nível mais alto de alerta meteorológico, diante da chegada iminente do tufão "Dolphin" ao leste do gigante asiático, o que obrigou à suspensão de voos e serviços ferroviários.

Segundo informou o Centro Meteorológico Nacional (NMC) da China, o tufão atingirá a costa no trecho entre Zhoushan, na província de Zhejiang, e Fuding, na província de Fujian. "Após atingir a costa, ele se deslocará para oeste-noroeste e enfraquecerá gradualmente", indicou em um comunicado.

Este é o segundo alerta desse tipo em pouco menos de um mês, depois que as autoridades chinesas tiveram que emitir um alerta vermelho no final de julho devido ao tufão "Noul", que causou chuvas intensas na província de Guangdong.

Prevê-se que, de domingo a quarta-feira, haja chuvas torrenciais em diversas regiões do país, incluindo Fujian, Zhejiang e Xangai, bem como Shandong, Tianjin e Pequim. As áreas afetadas também sofrerão chuvas intensas de curta duração e tempestades acompanhadas de ventos fortes, segundo a agência de notícias Xinhua.

