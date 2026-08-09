Irã não vê possibilidades de retomar as negociações até que os EUA ponham fim às suas violações

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi confirmou neste domingo (9) que Teerã só troca mensagens com os Estados Unidos por meio de mediadores

Bandeira do Irã perto da Torre Milad, parte do Centro Internacional de Comércio e Convenções de Teerã (ATTA KENARE/AFP)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, confirmou neste domingo, 9, que Teerã só troca mensagens com os Estados Unidos por meio de mediadores e que, por enquanto, não vê possibilidades de retomar as negociações até que Washington ponha fim às violações do memorando de entendimento.

"Enquanto os Estados Unidos não puserem fim às violações do memorando de entendimento e não corrigirem o que, em nossa opinião, violaram, não há possibilidade de retomar as negociações", explicou à imprensa ao ser questionado sobre o andamento das negociações entre as partes.

Araqchi indicou ainda que alguns países intermediários estão tentando encontrar formas de retomar os contatos, embora tenha reiterado que Teerã não voltará à mesa de negociações até que o governo Trump corrija suas violações, conforme informou a agência de notícias IRNA.

Washington descreveu seus bombardeios como uma resposta aos ataques contra navios no Estreito de Ormuz, onde o Irã exige que o tráfego marítimo seja coordenado com Teerã em decorrência do conflito desencadeado pela ofensiva lançada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel, e até que se chegue a um acordo de paz definitivo.

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