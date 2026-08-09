Netanyahu: plano do Conselho de Paz dos EUA de 15 pontos para Gaza é rejeitado

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ALEX KOLOMOISKY / POOL / AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo, segundo a imprensa israelense, que o país rejeitou um plano de 15 pontos para Gaza apresentado pelo Conselho de Paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e reiterou que não retirará tropas do território enquanto o Hamas não se desarmar totalmente. "Não haverá um Estado palestino enquanto eu for primeiro-ministro", afirmou.

No mês passado, Trump afirmou que seu esforço para pôr fim ao conflito havia entrado em uma nova fase e disse que o desenho do plano já contava com o aval de israelenses e do Hamas desde o ano anterior, a partir da implementação de um cessar-fogo. Apesar da trégua em vigor desde outubro, porém, Israel manteve operações militares e bombardeios na Faixa de Gaza.