Ataque com explosivos é registrado um dia após a posse do novo presidente da Colômbia
Abelardo De La Espriella tomou posse na sexta-feira (7), na cidade de Cali
Publicado: 08/08/2026 às 18:15
Abelardo de la Espriella, novo presidente da Colômbia, presta juramento (Luis Acosta/AFP)
Um dia após o conservador Abelardo de la Espriella tomar posse como presidente da Colômbia, um ataque com explosivos foi registrado no sudoeste do país. A informação foi divulgada pelo exército colombiano neste sábado, 8.
De La Espriella tomou posse na sexta-feira (7), na cidade de Cali. Na cerimônia, ele delineou sua política de segurança e advertiu os grupos ilegais que "têm dois caminhos: submeter-se ao império da lei ou enfrentar a força pública".
A explosão ocorreu no pedágio de Mandiva, localizado na rodovia Panamericana, a principal via do sudoeste do país. O exército detalhou que dois vigilantes que cuidavam da infraestrutura sofreram ferimentos leves.
O relatório acrescentou que, segundo um dos vigilantes, tratou-se da detonação de um veículo que foi abandonado por uma pessoa que depois fugiu em uma motocicleta.
De acordo com informações preliminares do exército, o ataque teria sido perpetrado pelas facções Dagoberto Ramos e Jaime Martínez das dissidências da extinta guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), que não aderiu ao acordo de paz assinado há uma década com o Estado.
Enquanto isso, militares protegem a área onde, junto com cães treinados, percorrem a região para descartar a presença de outros artefatos explosivos, indicou o exército em sua conta no X.
A ministra dos Transportes, Elsa Noguera, condenou o "atentado terrorista" e assegurou no X que "a Colômbia não vai se ajoelhar diante da violência nem permitir que destruam as obras que conectam nossas regiões". Acrescentou que estão trabalhando para restabelecer a mobilidade na área.
- Ataque com explosivos é registrado um dia após a posse do novo presidente da Colômbia
- Incêndio florestal atinge cerca de 4.000 hectares no sudoeste da Espanha
- Acordo sobre Estreito de Ormuz entre Irã e Omã está próximo, diz agência iraniana
- Senado dos EUA aprova Todd Blanche como procurador-geral em votação apertada