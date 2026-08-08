Senado dos EUA aprova Todd Blanche como procurador-geral em votação apertada

Blanche foi confirmado com uma margem estreita e oposição de dois republicanos, Susan Collins e Lisa Murkowski, além de todos os democratas

Todd Blanche (ALEX WONG/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)

O Senado americano confirmou na madrugada deste sábado, 8, Todd Blanche como procurador-geral, durante votação de uma série de outras demandas. A confirmação ocorreu após uma tumultuada batalha que revelou preocupações profundas - tanto de republicanos quanto de democratas - sobre a nomeação de um aliado próximo do presidente Donald Trump para liderar um Departamento de Justiça historicamente independente da Casa Branca.

No final, Blanche foi confirmado com uma margem estreita e oposição de dois republicanos, Susan Collins e Lisa Murkowski, além de todos os democratas.

O caminho para a confirmação de Blanche foi particularmente difícil devido a preocupações republicanas sobre um acordo controverso envolvendo um processo de Trump contra o Serviço de Receita Interna (IRS, da sigla em inglês).

Sob pressão, ele prometeu publicamente abandonar o fundo de compensação proposto por Trump, que incluía imunidade fiscal para o presidente e sua família, o que ajudou a conquistar o apoio decisivo do senador Bill Cassidy.

Apesar das críticas, Blanche foi defendido por alguns republicanos que destacaram sua experiência como promotor federal e sua capacidade de explicar ao governo Trump as limitações legais de suas demandas.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado