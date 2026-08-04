Governo Trump revoga visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos

Medida vem após demora do Brasil em conceder aval diplomático ao indicado de Donald Trump para a embaixada dos EUA em Brasília

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( AFP)

Os Estados Unidos decidiram revogar o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti. O anúncio foi feito nesta terça-feira (4) pelo Departamento de Estado, que atribuiu a medida à demora do governo brasileiro em conceder o aval diplomático necessário para a posse de Daniel Perez como novo embaixador norte-americano no Brasil. As informações são do portal g1.

De acordo com o governo dos EUA, a decisão não representa uma expulsão da diplomata brasileira. O Departamento de Estado esclareceu que Maria Luiza Ribeiro Viotti poderá continuar em território americano, embora deixe de possuir um visto válido.

Ainda segundo as autoridades americanas, a situação poderá ser revertida caso o Brasil autorize oficialmente a indicação de Daniel Perez para chefiar a embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

A medida ocorre dez dias depois de o Itamaraty negar a emissão de vistos para dois integrantes do Departamento de Estado que viajariam ao Brasil: o secretário-assistente Riley M. Barnes e o subsecretário-assistente Samuel Samson.

Os dois diplomatas foram mencionados em uma reportagem do jornal The Washington Post como participantes de uma estratégia destinada a questionar a integridade e a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.

Em resposta às informações publicadas, um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que os representantes americanos não tinham a intenção de interferir nas eleições. Segundo os EUA, a missão ao Brasil tinha como finalidade discutir "integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão" com integrantes do governo brasileiro e representantes da sociedade civil.

Os desdobramentos dessa negativa já eram esperados pelo governo brasileiro. Em 29 de julho, o blog da Andreia Sadi informou que integrantes do Itamaraty avaliavam a possibilidade de uma reação diplomática por parte dos Estados Unidos, incluindo novas restrições relacionadas à concessão de vistos.

A indicação de Daniel Perez para a embaixada dos Estados Unidos no Brasil foi anunciada pela Casa Branca em 1º de junho. Aos 38 anos, ele preside a Câmara dos Deputados da Flórida e ainda depende da confirmação do Senado americano para assumir o cargo.

Se receber o aval dos senadores, Perez será o primeiro embaixador dos Estados Unidos no Brasil desde a saída de Elizabeth Bagley, indicada durante o governo de Joe Biden. A representação diplomática permanece sem titular desde janeiro de 2025, quando Donald Trump voltou à Presidência dos Estados Unidos.