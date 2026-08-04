Déficit comercial dos EUA recua 5,6% em junho, a US$ 73,26 bilhões
Resultado superou as expectativas de analistas, que estimavam um défict de 72,4 bilhões
Publicado: 04/08/2026 às 10:16
Donald Trump, presidente dos EUA (Mandel Ngan/AFP)
O déficit comercial dos Estados Unidos recuou 5,6% em junho ante maio, para US$ 73,26 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 4. O resultado ficou acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam déficit de US$ 72,4 bilhões.
O saldo negativo de maio foi revisado para cima, de US$ 77,58 bilhões para US$ 77,65 bilhões.
As exportações dos EUA caíram 0,9% em junho ante maio, para US$ 314,73 bilhões, enquanto as importações diminuíram 1,8%, para US$ 387,99 bilhões.
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