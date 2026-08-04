Trump afirma que EUA e Irã negociam e alerta para 'última oportunidade'

Washington e Teerã estão em guerra desde 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel atacaram de surpresa o Irã

Donald Trump, presidente dos EUA (Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que os Estados Unidos negociam "neste momento" com o Irã, e que essas conversas são "a última oportunidade antes da decapitação" da república islâmica.

Washington e Teerã estão em guerra desde 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel atacaram de surpresa o Irã, mas tem havido períodos de relativa calma graças a esforços diplomáticos intermitentes.

Trump disse na Casa Branca que aceitou negociar "a pedido do Irã" e "com o apoio" de Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar e outros países. "Esta é a última oportunidade que têm para assinar um bom documento. Quero dar a eles até a última oportunidade antes da decapitação."

Segundo Trump, os diálogos se concentram na reabertura do Estreito de Ormuz, o que, para ele, poderia ocorrer amanhã, e na desnuclearização do Irã, o que ele disse que "poderia demorar um pouco".

Antes, o Ministério das Relações Exteriores iraniano negou que estivesse em contato com Washington, mas o presidente americano insistiu em que sim. Na rede Truth Social, ele criticou o que chamou de "hipocrisia incrível" dos líderes iranianos: "Pedem uma reunião, as conversas começam, outras são planejadas para um futuro próximo, e dizem publicamente, e com orgulho, que não estão em nenhuma negociação."

No sexto mês de guerra, o Irã continua sendo capaz de lançar mísseis e drones contra alvos americanos e aliados dos Estados Unidos na região, e mantém suas reservas de urânio enriquecido.

No que se tornou um padrão recorrente, na semana passada o presidente americano ameaçou bombardear o Irã, antes de voltar atrás repentinamente e assegurar, ontem, que as negociações com Teerã seriam retomadas nesta segunda-feira.

Situação em Ormuz

A resposta do Irã veio por meio da sua chancelaria: "Não estamos negociando neste momento com os Estados Unidos. Estamos negociando com Omã, para garantir uma passagem segura pelo Estreito de Ormuz", uma via que se tornou um grande obstáculo para o fim da guerra.

Desde que o cessar-fogo foi rompido, o Irã retomou o bloqueio desta via marítima, imposto pela primeira vez no início do conflito, obstruindo a passagem para as embarcações que tentavam cruzá-la e atirou contra navios comerciais.

A agência marítima britânica UKMTO informou na madrugada desta terça-feira (4) que um projétil de origem desconhecida havia atingido um navio de carga no Estreito, sem mencionar possíveis feridos ou danos.

A 1h GMT, o preço do barril do petróleo WTI subia 0,52%, aos 80,76 dólares, e o do Brent avançava 0,53%, aos 84,21 dólares.

'Desnuclearização'

Trump afirmou hoje que o Estreito estava "sob o controle total" da Marinha de seu país, e alertou que o bloqueio americano aos portos iranianos só será levantado em caso de acordo ou "capitulação total".

As potências ocidentais acusam o Irã de querer desenvolver a bomba atômica, embora Teerã insista em que seu programa nuclear tem um caráter totalmente civil. Trump reiterou hoje que "a desnuclearização do Irã tem que acontecer".

Segundo a imprensa americana, Washington considerava realizar novos bombardeios em larga escala durante o fim de semana, principalmente contra a infraestrutura de energia. Trump disse ter desistido da nova ofensiva a pedido de Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar e do próprio Irã, o que Teerã chamou de "nova mentira" do presidente americano.