Petróleo fecha em queda forte com perspectiva de retomada de negociações EUA-Irã

O Oriente Médio responde por um terço da produção global de petróleo. (AFP/ Arquivos)

O petróleo fechou em queda expressiva nesta segunda-feira (3) após o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmar ter cancelado um ataque planejado contra a infraestrutura energética do Irã, embora o avanço das negociações de paz continue incerto.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em baixa de 5,11% (US$ 4,33), a US$ 80 34 o barril.

O petróleo Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em queda de 4,73% (US$ 4,16) a US$ 83,77 o barril.

A commodity energética reduziu parte da queda na sessão depois de Trump chamar as autoridades do Irã de "duas caras" e tanto os Estados Unidos quanto o Irã negarem andamento de negociações para encerrar o conflito. No domingo, o chefe da Casa Branca afirmou que suspenderia um ataque planejado contra o Irã e iniciaria nesta segunda à tarde tratativas com Teerã, solicitadas por Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar.

Autoridades dos EUA disseram à CBS News que há apenas conversas em andamento entre os enviados para o Oriente Médio Steve Witkoff e Jared Kushner e a equipe de negociação iraniana, através de mediadores.

Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, disse que as negociações em andamento ocorrem com Omã e estão focadas apenas em estabelecer uma rota temporária para garantir a navegação segura pelo Estreito de Ormuz.

Para o analista de inteligência de mercado da Stonex, Bruno Cordeiro, a queda expressiva dos preços acaba refletindo as expectativas dos investidores em relação à possibilidade de ter uma retomada das negociações.

Enquanto isso, seis superpetroleiros com bandeira saudita mudaram de curso no Golfo de Áden, no mar de Omã, e estão se dirigindo para o sul da África, após os Houthis do Iêmen ameaçarem novos ataques contra navios sauditas. Os dados da rastreadora de navios MarineTraffic mostram que o tráfego marítimo nos estreitos de Ormuz e Bab el-Mandeb continuam baixos em meio às tensões.