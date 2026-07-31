Trump diz que crise migratória da Espanha é um "alerta para EUA"
"É assim que estaremos daqui a três anos se o lado errado vencer"
Publicado: 31/07/2026 às 12:15
Donald Trump ( Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A crise na cidade espanhola de Ceuta, causada pela chegada de milhares de imigrantes irregulares vindos do Marrocos, é "terrível" e um alerta para os Estados Unidos, disse o presidente Donald Trump, segundo a Fox News.
"É terrível. Lembrem-se daquelas imagens. É assim que estaremos daqui a três anos se o lado errado vencer", declarou Trump, aludindo às próximas eleições presidenciais americanas, de acordo com uma repórter da Fox News que conversou com o presidente.
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