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Trump diz que crise migratória da Espanha é um "alerta para EUA"

"É assim que estaremos daqui a três anos se o lado errado vencer"

AFP

Publicado: 31/07/2026 às 12:15

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Donald Trump / Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Donald Trump ( Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A crise na cidade espanhola de Ceuta, causada pela chegada de milhares de imigrantes irregulares vindos do Marrocos, é "terrível" e um alerta para os Estados Unidos, disse o presidente Donald Trump, segundo a Fox News.

"É terrível. Lembrem-se daquelas imagens. É assim que estaremos daqui a três anos se o lado errado vencer", declarou Trump, aludindo às próximas eleições presidenciais americanas, de acordo com uma repórter da Fox News que conversou com o presidente.

Veja também:

Ceuta , crise migratória , Estados Unidos , EUA , migração , presidente
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