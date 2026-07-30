Prédio colapsa na Sicília causando feridos e desaparecidos

No momento, está em curso operações de busca e salvamento de sobreviventes nos escombros pelas equipes de regaste

No local já se encontra forças de segurança, bombeiros e serviços de emergência. ( Foto: HANDOUT / VIGILI DEL FUOCO / AFP)

Na Sicília, na cidade de Messina, um edifício três andares com estabelecimentos comerciais e residenciais colapsou após a explosão de um botijão de gás.

Segundo o prefeito de Messina, Federico Basile, no local já se encontra forças de segurança, bombeiros e serviços de emergência. “Colocamos à disposição todas as autoridades do serviço de emergência, assim como aquelas para prestar apoio às pessoas envolvidas. A prefeitura continuará a acompanhar o desenrolar da situação", afirmou Basile.

De acordo também com as primeiras informações da mídia italiana, há vários feridos, sendo que pelo menos cinco dos quais em estado grave, além de um número ainda indeterminado de desaparecidos. Muitos familiares dos moradores relataram aos bombeiros que não conseguiram contatar o celular de seus parentes logo depois do incidente.

No momento, está em curso operações de busca e salvamento de sobreviventes nos escombros pelas equipes de regaste. Ainda não há informações sobre as causas que provocaram a queda do prédio.

*Em atualização