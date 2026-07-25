Colapso de ferragens em obra de prédio de luxo deixa um morto e cinco feridos em São Paulo

Acidente na manhã deste sábado (25) aconteceu em construção de alto padrão no bairro do Morumbi, na zona Oeste de São Paulo, deixando um morto e feridos em estado grave, moderado e leve

O acidente aconteceu durante a execução de uma concretagem (Divulgação)

Um acidente na obra de um prédio de alto padrão na região do Morumbi, zona Oeste de São Paulo, próximo ao Jockey Clube e ao parque Alfredo Volpi, deixou ao menos um morto e cinco feridos neste sábado (25).

Segundo informações da Polícia Militar divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o helicóptero Águia e a Defesa Civil foram acionados para prestar apoio às equipes de socorro que estão no local.

Um comunicado do Corpo de Bombeiros indica que a corporação foi acionada às 10h38 para uma ocorrência na Avenida Lineu de Paula Machado, nº 164. O motivo foi o colapso parcial de ferragens associado ao concreto recém-lançado, o que atingiu funcionários da obra.

Além da vítima fatal, o acidente deixou outras pessoas em estado grave, moderado e leve de ferimentos e complicações de saúde. Um dos trabalhadores ficou parcialmente preso sob o concreto e as ferragens, o que obrigou a necessidade de uma equipe para seu acesso, estabilização e retirada do local do acidente.

Sete viaturas e 21 funcionários do corpo de bombeiros foram ao local do acidente após a demanda, e ainda seguem no local realizando atendimentos e fazendo varredura para descartar novas vítimas e avaliar a estabilidade da estrutura em construção. O local está preservado para perícia.

Trabalhador morreu no acidente com ferragens

Em entrevista ao SP1, da TV Globo, o capitão Jaelson Nobre, da Polícia Militar deu mais informações a respeito do trabalhador que morreu: "Ele era soldador e foi prensado pelas ferragens. Foram prestados os primeiros socorros, mas, infelizmente, não resistiu".

"Foi apurado que havia uma estrutura metálica que seria a base desse edifício, uma espécie de 'gaiola'. Ali tinham funcionários trabalhando, alguns por cima dessa 'gaiola'. Quatro estavam por baixo. No momento em que ela desabou, prensou quatro funcionários em baixo. Três foram gravemente feridos e um foi a óbito", informou.