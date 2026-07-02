Homem é resgatado dos escombros de prédio na Venezuela oito dias após terremotos

Hernán Gil, um vigilante de 43 anos, ficou soterrado na guarita de segurança do prédio onde trabalhava após terremotos de 7,2 e 7,5 graus de magnitude atingirem a Venezuela

Equipes de resgate comunicando-se com o segurança Hernan Gil, de 43 anos, preso nos escombros em Catia La Mar após os dois terremotos que atingiram a Venezuela (HANDOUT (ARMED POLICE FORCE, NEPAL)/BOMBEROS DE CHILE/AFP)

Um venezuelano que estava preso há uma semana sob os escombros de um prédio na área mais devastada pelos terremotos foi resgatado com vida na manhã desta quinta-feira (2).

Hernán Gil, um vigilante de 43 anos, ficou soterrado na guarita de segurança do prédio onde trabalhava em Catia La Mar, cidade localizada no estado de La Guaira e devastada em 24 de junho pelos terremotos de 7,2 e 7,5 graus de magnitude, que deixaram mais de 2.300 mortos e milhares de desaparecidos.

"Ele está muito bem psicologicamente", disse um dos socorristas à AFP antes do resgate, ao descrever Gil como um homem de fé. "Ele diz que se lembra do aniversário da filha, está tranquilo".

Equipes dos Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile e Venezuela escavaram por duas rotas simultâneas nos últimos três dias para retirar Gil dos escombros.

As equipes reforçaram os alicerces com madeira e ferro para evitar que a estrutura, que estava inclinando, desabasse por completo. Uma ambulância e uma equipe médica foram mobilizadas.

O Corpo de Bombeiros do Chile publicou um vídeo no Instagram que mostra Gil dentro da sua cabine, enquanto movimenta a cabeça para olhar para a câmera, usando uma máscara e com o olho direito avermelhado.

Ele recebeu hidratação por meio de uma sonda e um tubo foi instalado para fornecer ar.

