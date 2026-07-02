Miss venezuelana é encontrada morta sob escombros de prédio que desabou após terremoto

Skarlent Rodríguez e o namorado dela José Castro estavam no apartamento em que morava no estado de La Guaira, uma das regiões mais atingidas pelos terremotos do dia 24

Miss venezuelana Skarlet Rodríguez (Reprodução/Redes Sociais)

A modelo e miss venezuelana Skarlent Rodríguez e o namorado dela José Castro, foram encontrados mortos sob os escombros de um edifício que desabou durante o terremoto que atingiu a Venezuela. O casal estava no apartamento onde morava, em Catia La Mar, no estado de La Guaira, uma das regiões mais devastadas pelos tremores, e era procurado desde o desastre.

A localização dos corpos encerrou dias de buscas que mobilizaram familiares, equipes de resgate e milhares de pessoas que acompanharam o caso. A morte dos dois foi confirmada pela família em uma campanha de arrecadação criada na plataforma de financiamento coletivo GoFundMe para custear as despesas com os funerais.

Na descrição da campanha, os familiares agradeceram o apoio recebido durante as buscas, incluindo o trabalho de voluntários e a mobilização de pessoas que ajudaram a divulgar o desaparecimento do casal. "Infelizmente, em 29 de junho de 2026, ambos foram encontrados sem vida... um ao lado do outro, juntos até o fim”, escreveram.

Segundo a família, os custos das operações de busca e da retirada dos corpos dos escombros se somaram às despesas com os funerais. A situação financeira também foi agravada pelas perdas provocadas pelo terremoto.

Os parentes de José perderam quatro familiares na tragédia da Venezuela, o pai, a avó, um tio e uma tia, enquanto a família de Skarlent afirma que não conseguiu retomar o trabalho desde o desaparecimento da jovem.

Qual título de miss Skarlent ganhou?

A venezuelana Skarlent Rodríguez recebeu recentemente o título de Miss Grand Orlando 2025. Nesta uarta-feira (1º), a organização do Miss Grand International lamentou o "falecimento trágico" da modelo, que tinha apenas de 23 anos.

"Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, aos seus entes queridos e a todos os afetados por essa tragédia desoladora. Nossos pensamentos e orações estão com o povo venezuelano neste momento difícil. Que encontrem força, conforto e união para enfrentar os dias que virão", disse a organização na postagem.

*Com Estadão Conteúdo