Ataques israelenses em Gaza matam seis palestinos incluindo duas crianças

As Forças Armadas israelenses comunicaram que a operação militar teve como alvos combatentes do grupo Hamas

Quatro pessoas, incluindo uma menina de oito anos, morreram num ataque inicial contra um acampamento de tendas em Khan Younis, no sul. (Foto: AHMED AL ARINI / MIDDLE EAST IMAGES / MIDDLE EAST IMAGES VIA AFP )

Pelo menos seis palestinos, incluindo duas crianças, foram mortos hoje numa série de ataques lançados pelas forças israelenses na Faixa de Gaza, mesmo com o cessar-fogo em vigor.

Quatro pessoas, incluindo uma menina de oito anos, morreram num ataque inicial contra um acampamento de tendas em Khan Younis, no sul. Já um segundo ataque de drones atingiu um campo de refugiados de Bureij, na zona oriental da Cidade de Gaza, no centro do enclave. A ofensiva resultou na morte de um bebê de 18 meses e feriu cerca de oito pessoas.

Em outro ataque israelense, que teve como alvo um palestino que andava de bicicleta próximo a um acampamento de barracas que abrigava famílias deslocadas na região central de Gaza, uma pessoa morreu e 10 pessoas ficaram feridas.

As Forças Armadas israelenses comunicaram que a operação militar teve como alvos combatentes do grupo Hamas, no entanto não disponibilizou mais informações.

Enquanto isso, no Cairo, os mediadores envolvidos no acordo entre Israel e o Hamas, mantém novas negociações com representantes das partes em busca da implementação completa que abrange o plano de paz promovido pelos EUA para a Faixa de Gaza. As autoridades afirmam que as discussões estão sendo positivas e avançam, além das conversações que tratam de um planejamento que prevê o desarmamento total em Gaza.

Mas, apesar da trégua entre Israel e o Hamas, mais de 1.200 palestinos, em sua maioria civil, desde então já foram mortos em ataques pelo exército israelense em Gaza, onde o número total de vítimas mortais registradas no conflito ultrapassou os 73.300 palestinos, majoritariamente mulheres e crianças.