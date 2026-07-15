Ataque israelense mata família na Faixa de Gaza

O Ministério da Saúde de Gaza informou que desde o início da trégua até agora 1.110 pessoas já morreram e 3.599 ficaram feridas em ataques israelenses

Gaza (AFP)

Pelo menos três pessoas da mesma família, incluindo uma menina de 6 anos, foram mortas hoje num ataque das forças israelenses na Faixa de Gaza, apesar do acordo de cessar-fogo assinado em outubro passado entre o Hamas e Israel.

Fontes médicas locais relataram que as vítimas eram membros da mesma família, um casal e uma das suas filhas, e foram atingidos num campo de refugiados na cidade de Deir al-Balah, região central do enclave palestino.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que desde o início da trégua até agora 1.110 pessoas já morreram e 3.599 ficaram feridas em ataques israelenses, acrescentando que 800 corpos também foram recuperados entre os escombros de edifícios bombardeados.

Uma das vítimas mais recentes foi Mohammed al-Wahidi, que organizava exibições públicas das transmissões dos jogos da Copa na Cidade de Gaza. A iniciativa buscava proporcionar às famílias, sobretudo as crianças, um breve momento de alívio em meio à dura e sofrida realidade. Mas, no dia 7 de julho, horas antes da exibição da partida entre Egito e Argentina pelas oitavas de final da Copa, Mohammed al-Wahidi foi assassinado. Um míssil israelense atingiu o carro em que ele estava no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza. Outras três pessoas também morreram no bombardeio, entre elas dois irmãos, de oito e dez anos, que passavam pela área.

O Exército de Israel afirmou que o ataque tinha como alvo um integrante do Hamas e disse estar ciente das denúncias de que civis morreram na ação.

As autoridades sanitárias palestinas registraram desde o começo da guerra 73.233 mortes e 173.707 pessoas feridas. No entanto, milhares de palestinos permanecem desaparecidos nas ruínas dos prédios e casas destruídos.