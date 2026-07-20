Hamas anuncia eleição de Khalil al-Hayya como novo líder do movimento palestino

Khalil al-Hayya é o novo chefe de seu escritório político do Hamas (Emmanuel Dunand/AFP)

O movimento islamista palestino Hamas anunciou, nesta segunda-feira (20), a eleição de Khalil al-Hayya, seu principal negociador nas conversas indiretas de cessar-fogo com Israel, como o novo chefe de seu gabinete político.

"O Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) anuncia a eleição de nosso irmão mujahidin Khalil al-Hayya como chefe do gabinete político do movimento, substituindo o líder mártir Yahya al-Sinwar", declarou o Hamas em comunicado.

Sinwar, acusado por Israel de ser um dos principais arquitetos dos ataques de 7 de outubro de 2023, foi morto por forças israelenses em Gaza um ano depois. Desde sua morte, o Hamas tem sido liderado por um conselho chefiado pelo veterano Mohamed Darwish.

Nascido em 1960, al-Hayya sobreviveu a uma tentativa de assassinato israelense em Doha no ano passado; um de seus filhos morreu no ataque.

Esse ex-líder da Irmandade Muçulmana, cuja influência se consolidou mais nos corredores da diplomacia do que no campo militar, é considerado uma das figuras moderadas do Hamas, de cuja fundação participou em 1987.

Alto, de ombros largos e com uma barba branca cuidadosamente aparada, esse sexagenário dirige, a partir de seu exílio, o movimento islamista na Faixa de Gaza.

Cresceu em uma família conservadora e religiosa, estudou na Universidade Islâmica de Gaza e, depois, obteve um mestrado na Jordânia e um doutorado em direito islâmico no Sudão.

Também passou três anos em uma prisão israelense no fim da década de 1990 por pertencer ao Hamas e sobreviveu a outras duas tentativas de assassinato, em 2007 e em 2014.

Após ser eleito deputado em 2006, tornou-se, em 2017, vice-presidente da direção política do Hamas para a Faixa de Gaza. Um aliado, membro do Hamas, disse à AFP que al-Haya demonstra "inteligência e sabedoria" e "serenidade" na hora de tomar decisões, além de ser conhecido por seu temperamento ao mesmo tempo "conservador e pragmático".

Segundo ele, mantém relações "privilegiadas" com a Jihad Islâmica e o Hezbollah e com países como Catar, Egito, Argélia e Irã, principal apoio financeiro e militar do movimento.