Estados Unidos revoga suspensão das avaliações sobre petróleo iraniano

Estreito de Ormuz ( Anadolu via AFP)

O governo dos Estados Unidos revogou nesta terça-feira (7) uma licença que suspendia temporariamente as avaliações ao petróleo do Irã, classificando as ações de Teerã no Estreito de Ormuz como “totalmente inaceitáveis”.

“As ações do Irã no Estreito foram totalmente inaceitáveis para os Estados Unidos e terão consequências”, afirmou à AFP um funcionário do Departamento do Tesouro Americano.

A ação anunciada em junho permitiu inicialmente que a República Islâmica produzisse, vendesse e entregasse petróleo bruto e produtos relacionados até dia 21 de agosto.



Ataques

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (7) que realizaram "uma série de ataques poderosos" contra o Irã, "em resposta aos ataques iranianos contra três navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz". “A agressão iraniana foi injustificada, perigosa e constituiu uma violação flagrante do cessar-fogo”, explicou o Comando dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) na rede social X.