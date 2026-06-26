EUA anuncia que bombardeou alvos iranianos após suposto ataque no Estreito de Ormuz

Comando Central dos EUA indica violação do cessar-fogo. Irã não se pronunciou

O principal órgão de segurança do Irã comunicou a criação oficial de um novo organismo responsável pela gestão do Estreito de Ormuz ( AFP)

As forças dos Estados Unidos bombardearam nesta sexta-feira (26) depósitos iranianos de mísseis e drones, além de radares costeiros, em resposta a um ataque iraniano contra um navio de carga no Estreito de Ormuz, informou o Exército americano.

"A agressão injustificada contra a navegação comercial por parte das forças iranianas violou claramente o cessar-fogo", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) na rede social X, descrevendo os bombardeios contra o Irã como "uma resposta contundente ao ataque de ontem contra um navio mercante que transitava pelo Estreito de Ormuz".

O Irã ainda não se pronunciou.

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