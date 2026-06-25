Irã e Omã discutirão futuro na gestão do Estreito de Ormuz

Abbas Araqchi (Amer Hilabi/AFP/Getty Images)

Nesta quinta-feira (25), o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, disse que o Irã e Omã vão realizar conversações para definir a futura gestão e os serviços marítimos no Estreito de Ormuz. Araqchi afirmou que conversou com o chanceler de Omã, Badr Albusaidi, e que os seus países estão determinados em avançar com estas discussões em articulação com os seus vizinhos.

O anúncio ocorre após uma recente declaração conjunta, em Mascate, na qual as duas nações disseram que um grupo de trabalho conjunto envolvendo seus ministérios das Relações Exteriores seria formado para dar continuidade às discussões e que consultariam outros países litorâneos e partes relevantes. Ambos reafirmaram seu compromisso de garantir a passagem segura pela rota navegável, em conformidade com o direito internacional, ao mesmo tempo em que destacaram a soberania sobre suas águas territoriais.

A medida pode indicar que estão implementando uma cláusula do memorando de entendimento assinado na semana passada com os Estados Unidos, que prevê que Teerã mantenha discussões com Omã e outros países litorâneos do Golfo Pérsico sobre a futura gestão da navegação e dos serviços marítimos no Estreito, uma via vital para o abastecimento global de petróleo.

O governo de Omã comunicou também que durante uma reunião hoje, no Bahrein, entre o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, com ministros das Relações Exteriores de países da região, os futuros acordos para o Estreito de Ormuz não deverão incluir a imposição de taxas de trânsito. Já Rubio descreveu o encontro como muito produtivo.

Mas, Rubio ainda reafirmou que os EUA não aceitarão que o Estreito de Ormuz fique sob o controle de qualquer país. Sobre a possibilidade de serem cobradas taxas de passagem na rota marítima, o chefe da diplomacia dos EUA desvalorizou o debate. "Podem chamar de portagem ou taxa. No fim das contas, é apenas uma questão de palavras", apontou.

O secretário de Estado acrescentou que Washington continua disponível para chegar a um acordo com o Irã, porém deixou um aviso: "Queremos um acordo, mas não a qualquer preço. Os EUA pretendem garantir que qualquer entendimento tenha em conta os interesses dos aliados regionais e que assegure uma paz duradoura e real na região”, assegurou.

Entretanto, a Guarda Revolucionária iraniana alertou hoje que os navios que atravessem o Estreito de Ormuz sem autorização poderão ser alvo de medidas de Teerã. “A única rota autorizada para a passagem pelo Estreito de Ormuz é a anunciada pela República Islâmica do Irã", informou.

O governo iraniano ainda defende a criação de taxas de serviço marítimo prestados no estreito, enquanto Washington sustenta que se trata de uma via marítima internacional e que a passagem não deve estar sujeita a cobranças.