Venezuela decreta sete dias de luto oficial pelas vítimas dos terremotos

Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, visitando área afetada pelo terremoto ( AFP)

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou nesta quarta-feira (1º) uma semana de luto nacional pelo duplo terremoto de 24 de junho, que deixou quase 2.000 mortos e cerca de 50.000 desaparecidos.

"A alma da Venezuela está dilacerada pelas perdas humanas causadas pelos terremotos devastadores. (...) Em homenagem à memória das vítimas, decidi declarar sete (7) dias de Luto Nacional, a partir das 18h00 de hoje", escreveu Rodríguez em sua conta no Telegram.

Mortos

Um D pintado com tinta spray aparece na fachada de um dos prédios destruídos pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela há uma semana. A letra enterra as esperanças de encontrar sobreviventes sob os escombros.

Ela significa "deceased" (morto) e faz parte da nomenclatura internacional respaldada pelas Nações Unidas para operações de busca e resgate após terremotos.