Mais de 6.400 pessoas foram resgatadas após terremotos na Venezuela

Um total de 1.943 pessoas morreram e mais de 50 mil estão desaparecidas

Milhares de pessoas necessitam urgentemente de alimentos e abrigo na Venezuela (Foto: FEDERICO PARRA / POOL / AFP)

Um total de 6.461 pessoas foram resgatadas após o duplo terremoto de 24 de junho na Venezuela, sendo o caso mais recente o de uma criança de dois anos, segundo o último balanço oficial divulgado nesta terça-feira (30).

"Se somarmos a isso as 13.400 ou 13.500 pessoas que conseguiram sair por conta própria ou foram ajudadas por amigos e familiares, podemos chegar a um total de 19.861 pessoas salvas em La Guaira", o epicentro da tragédia causada pelos terremotos, declarou o presidente do Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Alimentos

A ajuda humanitária na Venezuela começa a se concentrar na urgência de fornecer alimentos e abrigo para dezenas de milhares de pessoas que estão nas ruas após o duplo terremoto que deixou 1.943 mortos e um número assustador de desaparecidos.

No estado de La Guaira, a região mais devastada, a escassez de alimentos é "generalizada", os serviços básicos foram paralisados e a conectividade está interrompida, alertou nesta terça-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).