Sobe para 2.295 o número de mortos na Venezuela

Mais de 50 mil pessoas desaparecidas. Presidente interina decreta sete dias de luto

Integrantes de uma brigada mexicana e seus cães procuram pessoas entre os escombros ( AFP)

O número de vítimas dos dois terremotos que atingiram a Venezuela há uma semana subiu para 2.295 mortos e mais de 11 mil feridos, informou nesta quarta-feira (1º) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez acrescentou que há 12.841 pessoas desabrigadas em decorrência do duplo terremoto ocorrido em 24 de junho. O balanço anterior, divulgado na terça-feira, registrava 1.943 mortos e 10.571 feridos.

Luto

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou nesta quarta-feira (1º) uma semana de luto nacional pelo duplo terremoto de 24 de junho.