Homem é assassinado a tiros em via pública na Zona Sul do Recife
Vítima tinha 24 anos. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso
Publicado: 26/06/2026 às 21:31
Polícia Civil foi acionada para atuar na ocorrência (Foto: Reprodução/Instagram PCPE)
Um homem foi assassinado a tiros em via pública no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nesta sexta-feira (26).
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima tinha 24 anos. A identidade do jovem não foi revelada. Ainda não se sabem informações sobre motivação e autoria do crime.
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada para o caso, a princípio relatado como tentativa de homicídio. “Ao chegar ao local, o efetivo encontrou a vítima já em óbito”, destacou a corporação.
Em nota, a PCPE informou que o caso foi registrado como homicídio e um inquérito foi instaurado para apurar todos os fatos.