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Vida Urbana
VIOLÊNCIA

Homem é assassinado a tiros em via pública na Zona Sul do Recife

Vítima tinha 24 anos. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso

Diario de Pernambuco

Publicado: 26/06/2026 às 21:31

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Polícia Civil foi acionada para atuar na ocorrência/Foto: Reprodução/Instagram PCPE

Polícia Civil foi acionada para atuar na ocorrência (Foto: Reprodução/Instagram PCPE)

Um homem foi assassinado a tiros em via pública no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nesta sexta-feira (26).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima tinha 24 anos. A identidade do jovem não foi revelada. Ainda não se sabem informações sobre motivação e autoria do crime.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada para o caso, a princípio relatado como tentativa de homicídio. “Ao chegar ao local, o efetivo encontrou a vítima já em óbito”, destacou a corporação.

Em nota, a PCPE informou que o caso foi registrado como homicídio e um inquérito foi instaurado para apurar todos os fatos.

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