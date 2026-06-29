Ataque a tiros deixa um morto e um ferido em área de 'fan zone' da Copa na Califórnia

Crime aconteceu nas proximidades de um espaço que vinha sendo utilizado como "fan zone" para a transmissão de jogos da Copa do Mundo

Trionda: a bola da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Um ataque a tiros deixou um homem morto e outra pessoa gravemente ferida na madrugada desta segunda-feira, 29, no centro de San Jose, na Califórnia (EUA). O crime aconteceu nas proximidades de um espaço que vinha sendo utilizado como "fan zone" para a transmissão de jogos da Copa do Mundo. No momento dos disparos, entretanto, não havia partidas em exibição.

Segundo a polícia local em publicação no X, uma das vítimas morreu ainda na cena do crime, enquanto a outra foi levada a um hospital da região com ferimentos considerados graves. A ocorrência é investigada como homicídio, e as autoridades mantiveram ruas próximas interditadas para o trabalho da perícia.