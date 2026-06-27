Sobe para 1.430 o número de mortos por terremotos na Venezuela, diz chefe do Parlamento

Mais de 50 mil pessoas permanecem desaparecidas

Foram dois terremotos consecutivos na Venezuela ( AFP)

O número de mortos no devastador terremoto duplo na Venezuela subiu para 1.430, informou neste sábado (27) o líder parlamentar Jorge Rodríguez, um dos porta-vozes do governo sobre a tragédia.

Rodríguez, irmão da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, também relatou 3.238 feridos.

A contagem oficial anterior havia registrado 920 vítimas fatais.

A ONU estimou, neste sábado (27), em US$ 6,7 bilhões (R$ 34,6 bilhões) os danos físicos causados pelos dois terremotos na Venezuela, valor equivalente a 6% do PIB do país sul-americano.

A avaliação preliminar baseia-se em modelos sísmicos, imagens de satélite e dados populacionais. Ela inclui perdas de bens, como moradias, mas não abrange a perturbação econômica mais ampla causada pelo desastre de quarta-feira, informou o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).