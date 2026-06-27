Mais de 250 vítimas dos terremotos na Venezuela são estrangeiras; veja lista

Desse total de estrangeiros, 38 mortes já foram confirmadas e há 218 vítimas ainda não localizadas. O número de mortos nos dois terremotos já chega a 920, mas há mais de 50 mil pessoas desaparecidas

O terremoto duplo aconteceu em Caraballeda, no estado de La Guaira, cerca de 40 km a nordeste de Caracas ( AFP)

O número de mortos nos dois terremotos que abalaram a Venezuela na quarta-feira subiu nesta sexta-feira (26) para pelo menos 920, incluindo vários cidadãos estrangeiros. Segundo o chefe de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, há mais de 50 mil pessoas desaparecidas. No total das vítimas estrangeiras, os números já contabilizam 256 pessoas, sendo 38 mortes confirmadas e os demais ainda desaparecidos.

Veja o que se sabe até agora sobre a identidade das vítimas de outras nacionalidades:

Dois brasileiros

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, país que tem fronteira com a Venezuela, informou que dois cidadãos do país — um homem e uma mulher — morreram na tragédia.

O governo anunciou que presta assistência consular aos familiares.

Vinte e oito portugueses mortos e 85 desaparecidos

O Ministério das Relações Exteriores de Portugal informou que um total de 28 cidadãos portugueses ou descendentes de portugueses morreram nos dois terremotos e que outros 85 estão desaparecidos.

Cinco espanhóis mortos e 133 não localizados

Pelo menos cinco espanhóis morreram e há 133 desaparecidos, indicou o Ministério das Relações Exteriores da Espanha.

Dados atualizados divulgados neste sábado (27) indicam que 14 espanhóis foram localizados sob os escombros, disse o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, em uma mensagem de áudio divulgada por seu ministério.

Em 1º de janeiro de 2026, 147 mil espanhóis residiam na Venezuela, segundo dados do Ministério das Migrações da Espanha.

Um ítalo-venezuelano

Um homem nascido em Caracas em 1970, cidadão venezuelano e italiano, morreu após o desabamento de um prédio no estado de La Guaira, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Itália. Roma calcula que quase 170.000 pessoas com passaporte italiano vivem na Venezuela.

Dois chineses

Dois cidadãos chineses foram confirmados entre as vítimas dos terremotos até a tarde de quinta-feira, informou a agência estatal de notícias Xinhua, que citou a embaixada em Caracas.

A representação diplomática publicou um comunicado na plataforma de mensagens WeChat no qual pede aos cidadãos chineses na Venezuela que "tomem precauções diante de desastres secundários provocados por réplicas e outros terremotos".