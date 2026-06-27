Forte terremoto atinge o leste do Afeganistão

Abalo sísmico teve magnitude 6,1, mas ainda não há informações oficiais sobre vítimas ou danos materiais

Região do Hindu Kush, no Afeganistão, tem histórico de atividade sísmica frequente (Reprodução/ Centro Nacional de Centro Nacional de Sismologia (NCS) da Índia)





Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o Afeganistão neste sábado (27), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e jornalistas da AFP na capital Cabul e em outras localidades. O terremoto ocorreu na região do Hindu Kush, no Afeganistão.

Ainda não há mais informações oficiais sobre o ocorrido, seja sobre vítimas ou danos materiais.

Segundo jornalistas da AFP, o tremor abalou províncias do leste, incluindo Khost e Nangarhar, e também foi sentido na capital do Paquistão, Islamabad.

O epicentro foi registrado no nordeste do Afeganistão, a uma profundidade de 208,3 quilômetros, segundo o USGS.

A região do Hindu Kush já tem histórico de atividade sísmica frequente por conta de colisão entre placas tectônicas.

Reportagem segue em apuração para maiores informações em breve.











