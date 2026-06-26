FAB envia avião com equipes de busca à Venezuela após terremotos

Aeronave decola nesta sexta-feira (26) (FOTO: SGT MÜLLER MARIN/FAB)

Uma aeronave KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), decola às 10h desta sexta-feira (26) em missão humanitária para apoiar a Venezuela. O país foi atingido por pelo menos dois fortes terremotos na noite da última quarta-feira (24). O número de desaparecidos passa de 40 mil.

Em nota, a FAB informou que a aeronave, do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa – Esquadrão Zeus, decola da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), com um grupo coordenado pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores.

“A missão contará com uma equipe de Busca e Resgate Urbano, nível pesado, reunindo profissionais da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, militares dos corpos de bombeiros militares de Minas Gerais, São Paulo e do Paraná, além de especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações.”

Na quinta-feira (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia informado sobre o envio da aeronave. Segundo ele, a missão humanitária vai auxiliar nas buscas por desaparecidos e conta com um total de 36 bombeiros, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e quatro técnicos da Anatel, responsáveis pelo rastreamento de sinais de celular na tentativa de localizar possíveis vítimas sob os escombros.

O KC-390 Millennium vai transportar 9 toneladas de equipamentos para auxiliar na busca e socorro às vítimas. Ainda segundo Lula, outro voo, previsto para sábado (27), levará equipamentos para a montagem de um hospital de campanha na Venezuela, incluindo 100 purificadores de água com painel solar e medicamentos.