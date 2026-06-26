"Deu sua vida pela nossa filha", diz jogador sobre esposa vítima de terremoto na Venezuela

O casal vivia em um edifício que desabou em de La Guaira, uma das cidades mais afetadas pelo tremor.

O jogador de futebol Hector Bello homenageia esposa que morreu durante terremoto na Venezuela (Reprodução/ Redes Sociais )

O jogador de futebol Hector Bello, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (26) para homenagear sua esposa que faleceu durante os terremotos que atingiram a Venezuela na ultima quarta-feira (24).

Na publicação o zagueiro venezuelano afirmou que sua esposa, Andrea, se sacrificou e utilizou o próprio corpo para proteger a filha de quase dois anos do casal.

"Você sempre será nossa heroína favorita, mamãe. Vou garantir que nossa filha se lembre de como você era maravilhosa, do quanto você a amava. Vou contar a ela a história de como você a salvou, de como você deu a sua própria vida pela nossa filha, de como você foi uma mulher corajosa que, mesmo em seus últimos suspiros, nunca a abandonou", escreveu.

Ainda segundo Héctor, ele não estava no prédio no momento do ocorrido e a bebê Alana sobreviveu e permanece fora de perigo.

O casal vivia em um edifício que desabou em de La Guaira, uma das cidades mais afetadas pelo tremor.

Na ultima quarta-feira (24), dois terremotos praticamente consecutivos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram a Venezuela. Os tremores foram tão potentes que também foram sentidos na Colômbia, onde algumas sirenes de alerta foram acionadas.

De acordo com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, número de mortes provocadas pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira subiu para 920 nesta sexta-feira (26).