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Moradora do Gama morre após terremotos na Venezuela

Vanessa Zacarias da Silva, 44 anos, vivia em Caracas havia dois meses. Família busca apoio para traslado do corpo

Carlos Silva e Rodrigo Craveiro - Correio Braziliense

Publicado: 26/06/2026 às 14:43

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Segundo relatos da família, Vanessa deixou Brasília recentemente para morar com o namorado/(crédito: Reprodução/Redes sociais)

Segundo relatos da família, Vanessa deixou Brasília recentemente para morar com o namorado ((crédito: Reprodução/Redes sociais))

Uma das vítimas brasileiras dos terremotos que atingiram a Venezuela é moradora do Gama, no Distrito Federal. Vanessa Zacarias da Silva, 44 anos, havia se mudado para Caracas há cerca de dois meses para viver com o companheiro. Ela morreu após ser atingida durante o desabamento parcial da residência onde estava no momento dos tremores.

Nesta quinta-feira (25/6), o Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou a morte de dois brasileiros em consequência dos terremotos registrados na quarta (24/6), na Venezuela. Em nota, a pasta informou que as vítimas são um homem e uma mulher e afirmou que presta assistência consular às famílias. Em respeito à privacidade, o Itamaraty não divulgou oficialmente as identidades.

Sem contato
Ao verem as primeiras informações sobre os fortes terremotos que devastaram diferentes regiões da Venezuela, parentes passaram a tentar contato com Vanessa por telefone e pelas redes sociais. Mensagens também foram enviadas a Henrique, namorado de Vanessa, mas, inicialmente, ninguém respondeu.

Horas depois, a filha de Vanessa, que mora em Brasília, conseguiu falar com o namorado da mãe. Segundo o relato repassado à família, a casa começou a desabar durante os tremores. Uma pilastra teria atingido a perna de Vanessa, causando um grave ferimento.

Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu. Conforme as informações recebidas pelos familiares, a brasiliense morreu em decorrência de uma hemorragia provocada pelos ferimentos.

Segundo relatos dos familiares ao Correio, Vanessa deixou Brasília recentemente para morar com o namorado Henrique, conhecido como Kike, com quem mantinha um relacionamento há aproximadamente dez anos.

Henrique já morou no Gama, mas retornou posteriormente para a Venezuela. Tempos depois, Vanessa decidiu acompanhá-lo.

Itamaraty
Desde então, a família tenta obter apoio do governo brasileiro para lidar com os procedimentos após a morte. Ao Correio, a família informou que está em contato com o Itamaraty e a Embaixada do Brasil na Venezuela aguardando novas informações sobre a localização do corpo.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou as mortes dos dois brasileiros. "O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", informou a pasta.

O Correio entrou em contato com o plantão do MRE na noite desta quinta, mas a assessoria não confirmou as identidades das vítimas brasileiras.

Os dois terremotos atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira (24/6). O primeiro sismo teve magnitude 7,1 e foi registrado próximo à costa central do país. Apenas 39 segundos depois, um segundo tremor, ainda mais intenso, de magnitude 7,5, atingiu a região, provocando o colapso de edifícios, danos em centenas de construções e cenas de pânico, principalmente em Caracas.

Tragédia
O balanço mais recente divulgado pelas autoridades venezuelanas aponta que o número de mortos chegou a 235. Além disso, cerca de 1.520 pessoas ficaram feridas e há mais de uma centena de desaparecidos. Segundo o Parlamento venezuelano, aproximadamente 250 prédios desabaram ou sofreram danos estruturais, afetando cerca de 3 mil famílias.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) avalia que, devido à intensidade dos tremores e às características das construções atingidas, o total de vítimas ainda pode aumentar à medida que as equipes de resgate avançam nas áreas destruídas. Enquanto isso, familiares de Vanessa vivem a expectativa pelos próximos passos para conseguir trazer o corpo da brasiliense de volta ao Distrito Federal e realizar a despedida.

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brasileira , Terremoto , venezuela
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