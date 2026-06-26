Moradora do Gama morre após terremotos na Venezuela

Vanessa Zacarias da Silva, 44 anos, vivia em Caracas havia dois meses. Família busca apoio para traslado do corpo

Segundo relatos da família, Vanessa deixou Brasília recentemente para morar com o namorado ((crédito: Reprodução/Redes sociais))

Uma das vítimas brasileiras dos terremotos que atingiram a Venezuela é moradora do Gama, no Distrito Federal. Vanessa Zacarias da Silva, 44 anos, havia se mudado para Caracas há cerca de dois meses para viver com o companheiro. Ela morreu após ser atingida durante o desabamento parcial da residência onde estava no momento dos tremores.

Nesta quinta-feira (25/6), o Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou a morte de dois brasileiros em consequência dos terremotos registrados na quarta (24/6), na Venezuela. Em nota, a pasta informou que as vítimas são um homem e uma mulher e afirmou que presta assistência consular às famílias. Em respeito à privacidade, o Itamaraty não divulgou oficialmente as identidades.

Sem contato

Ao verem as primeiras informações sobre os fortes terremotos que devastaram diferentes regiões da Venezuela, parentes passaram a tentar contato com Vanessa por telefone e pelas redes sociais. Mensagens também foram enviadas a Henrique, namorado de Vanessa, mas, inicialmente, ninguém respondeu.

Horas depois, a filha de Vanessa, que mora em Brasília, conseguiu falar com o namorado da mãe. Segundo o relato repassado à família, a casa começou a desabar durante os tremores. Uma pilastra teria atingido a perna de Vanessa, causando um grave ferimento.

Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu. Conforme as informações recebidas pelos familiares, a brasiliense morreu em decorrência de uma hemorragia provocada pelos ferimentos.

Segundo relatos dos familiares ao Correio, Vanessa deixou Brasília recentemente para morar com o namorado Henrique, conhecido como Kike, com quem mantinha um relacionamento há aproximadamente dez anos.

Henrique já morou no Gama, mas retornou posteriormente para a Venezuela. Tempos depois, Vanessa decidiu acompanhá-lo.

Itamaraty

Desde então, a família tenta obter apoio do governo brasileiro para lidar com os procedimentos após a morte. Ao Correio, a família informou que está em contato com o Itamaraty e a Embaixada do Brasil na Venezuela aguardando novas informações sobre a localização do corpo.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou as mortes dos dois brasileiros. "O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", informou a pasta.

O Correio entrou em contato com o plantão do MRE na noite desta quinta, mas a assessoria não confirmou as identidades das vítimas brasileiras.

Os dois terremotos atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira (24/6). O primeiro sismo teve magnitude 7,1 e foi registrado próximo à costa central do país. Apenas 39 segundos depois, um segundo tremor, ainda mais intenso, de magnitude 7,5, atingiu a região, provocando o colapso de edifícios, danos em centenas de construções e cenas de pânico, principalmente em Caracas.

Tragédia

O balanço mais recente divulgado pelas autoridades venezuelanas aponta que o número de mortos chegou a 235. Além disso, cerca de 1.520 pessoas ficaram feridas e há mais de uma centena de desaparecidos. Segundo o Parlamento venezuelano, aproximadamente 250 prédios desabaram ou sofreram danos estruturais, afetando cerca de 3 mil famílias.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) avalia que, devido à intensidade dos tremores e às características das construções atingidas, o total de vítimas ainda pode aumentar à medida que as equipes de resgate avançam nas áreas destruídas. Enquanto isso, familiares de Vanessa vivem a expectativa pelos próximos passos para conseguir trazer o corpo da brasiliense de volta ao Distrito Federal e realizar a despedida.