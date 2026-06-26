Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 589

Entre as vítimas há dois brasileiros, segundo Ministério das Relações Exteriores do Brasil

O terremoto duplo aconteceu em Caraballeda, no estado de La Guaira, cerca de 40 km a nordeste de Caracas ( AFP)

O número de mortes provocadas pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira subiu para 589, informou nesta sexta-feira (26) a presidente Delcy Rodríguez.

"Lamentavelmente, já temos 589 pessoas falecidas", disse Rodríguez durante uma reunião com comandantes militares e representantes civis venezuelanos, exibida pela televisão estatal.

O balanço oficial anterior era de 235 mortos.

Dois brasileiros

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, país que tem fronteira com a Venezuela, informou que dois cidadãos do país — um homem e uma mulher — morreram na tragédia. O governo anunciou que presta assistência consular aos familiares.