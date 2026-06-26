Mãe escava escombros em busca do filho após terremotos na Venezuela

Número de mortos sobe para 589. Os trabalhos de resgate avançam lentamente e há corpos ainda sob os escombros

Nuvens de poeira ainda pairam entre edifícios luxuosos com vista para o mar do Caribe ( AFP)

Amparo del Giudice escava com as próprias mãos uma montanha de escombros em busca do filho, uma das vítimas dos terremotos mais devastadores na Venezuela desde 1900.

A tragédia dela é uma entre tantas deixadas por dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que atingiram o norte da Venezuela na quarta-feira (24) com menos de um minuto de diferença. O balanço oficial é de 589 mortos, mas há temor de que o número final chegue a milhares.

Desesperada com a passagem do tempo sem a chegada de equipes de resgate, Giudice escavava com as mãos enquanto chorava e gritava, inconsolável, em um bairro de La Guaira, a região mais castigada pelos terremotos.

"São muitas pedras e, com as mãos, não dá", diz, impotente, sentada a poucos metros do local onde acredita que seu filho esteja. "Não há nem água", afirma, ao reclamar da falta de ajuda do governo.

Alessandro del Giudice, de 23 anos, voltou a usar seu capacete de bombeiro voluntário para ajudar a avó Amparo a encontrar um sinal de vida do pai. "Ele está ali", soluça.

La Guaira, com cerca de 25 mil habitantes e situada a 40 quilômetros de Caracas, abriga o aeroporto internacional de Maiquetía e é o balneário favorito dos moradores da capital.

A maioria dos prédios altos com piscina ficou danificada em Los Corales, um bairro de classe média onde Giudice não encontra sossego.

"Família Pérez, vivos"

A presidente Delcy Rodríguez, que assumiu o poder interinamente após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos em janeiro, visitou na quinta-feira (25) a região, declarada por ela "zona de desastre" e onde a AFP constatou saques.

O ministro da Saúde, Carlos Alvarado, informou na noite de quinta-feira um balanço de 235 mortos e 4.300 feridos. Estimativas não oficiais falam em dezenas de milhares de desaparecidos, embora o número oficial seja de pouco mais de uma centena.

Nuvens de poeira ainda pairam entre edifícios luxuosos com vista para o mar do Caribe, reduzidos a montanhas de escombros e dor.

Boa parte das construções ao longo da costa ficou inabitável, enquanto outras desapareceram. A principal estrada que margeia La Guaira se partiu em vários pontos.

Dois hotéis cinco estrelas estão entre as estruturas que desabaram.

Equipes de resgate e voluntários subiam nas montanhas de escombros do que foram torres de até 15 andares. Gritos com os nomes dos desaparecidos ecoavam entre enormes paredes rachadas.

"Família Pérez, vivos", lê-se na lateral de uma casa que parece ter sido arrancada da terra.

Há estruturas destruídas e rostos tristes por todos os lados.

As réplicas continuam, e alguns edifícios gravemente afetados rangem a cada uma delas.