Vídeo: enquanto desce escadas, homem mostra destruição de prédio após terremotos na Venezuela

Vídeo mostra como ficou o edifício após os terremotos (Reprodução/Redes sociais)

Um homem gravou o momento em que descia as escadas de um prédio parcialmente destruído pelos terremotos de magnitudes 7,5 e 7,2 que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24).

Durante a gravação, é possível notar que a cada andar que ele passava, as rachaduras nas paredes aumentavam.

"Que loucura. Acabou com o edifício", disse o morador enquanto saía da estrutura.

De acordo com o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, os tremores deixaram ao menos 188 mortos e mais de 1.520 feridos.

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