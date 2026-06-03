Ataque do Irã contra o Kuwait e o Bahrein causa uma morte e dezenas de feridos

Esta captura de vídeo, extraída de imagens geradas por usuários e publicadas nas redes sociais em 3 de junho de 2026, parece mostrar danos no aeroporto internacional do Kuwait após um ataque. (UGC / DESCONHECIDO)

Na madrugada desta quarta-feira (03), mísseis e drones iranianos atingiram o Bahrein e o Kuwait. O Kuwait disse que fez várias interceptações, algumas delas em áreas residenciais, tendo abatido 13 mísseis e 17 drones que resultou na queda de destroços. O Ministério das Relações Exteriores comunicou que uma pessoa morreu e pelo menos 63 ficaram feridas devido ao ataque contra as infraestruturas civis, incluindo o aeroporto internacional do emirado que teve danos extensos dentro de um terminal de passageiros e os vôos tiveram que ser cancelados.



De acordo com o governo de Teerã, a ofensiva foi uma resposta aos ataques norte-americanos contra instalações costeiras do Irã, um petroleiro que estava no Estreito de Ormuz e uma torre de telecomunicações na ilha de Qeshm. O país diz que houve uma violação do cessar-fogo e do Direito Internacional, justificando as últimas ações contra o Kuwait e o Bahrein porque alega terem clara e direta responsabilidade pelos ataques, já que os territórios abrigam infraestruturas que apoiam as operações militares.

Mas, o Kuwait afirmou se reservar ao seu direito pleno e inerente de adotar medidas e responder às repetidas agressões iranianas. A chancelaria do Kuwait ainda declarou dois membros da missão diplomática iraniana como persona non grata, exigindo a sua saída imediata do país. “O vice-ministro das Relações Exteriores explicou que esta decisão se deve às contínuas e implacáveis agressões iranianas com mísseis balísticos e drones, que foram retomadas hoje de madrugada, visando várias instalações civis e infraestruturas vitais, incluindo o Aeroporto Internacional do Kuwait”, diz o comunicado.



As defesas aéreas do Bahrein também informaram que interceptaram e destruíram três mísseis e diversos drones. "O Irã continua a sua abordagem hostil sistemática através dos seus hediondos ataques com mísseis e drones contra alvos civis no Reino do Bahrein. Todas as nossas armas e unidades estão nos mais altos níveis de prontidão e preparação defensiva"", afirmou o Comando Geral das Forças Armadas.

Por sua vez, os Emirados Árabes Unidos apelaram a uma resposta unificada das nações do Golfo Pérsico aos contínuos ataques do Irã e condenou veementemente os ataques terroristas iranianos contra o Bahrein e o Kuwait.

“Perante a repetida agressão iraniana contra o Bahrein e o Kuwait, deve existir uma posição firme, unificada e coesa do Golfo. Nenhum país do Golfo deve ser deixado a enfrentar ataques sozinho, pois a segurança dos Estados árabes do Golfo está interligada, os seus interesses são partilhados e o seu destino é um só. Esta agressão não tem como alvo um Estado específico, mas sim todos nós”, afirmou Anwar Gargash, conselheiro da presidência dos Emirados Árabes Unidos.