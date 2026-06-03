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Abuso Sexual

Finlândia acusa homem de abusos sexuais contra 361 crianças e adolescentes

As vítimas tinham entre 9 e 15 anos na época dos crimes, que ocorreram entre 2019 e 2022.

AFP

Publicado: 03/06/2026 às 11:34

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A polícia descobriu milhares de vídeos e imagens de crianças no celular do homem durante uma busca relacionada a outro caso criminal/Reprodução Internet

A polícia descobriu milhares de vídeos e imagens de crianças no celular do homem durante uma busca relacionada a outro caso criminal (Reprodução Internet)

Um homem foi acusado de abusar sexualmente de 361 menores por meio das redes sociais e de distribuir pornografia infantil, anunciaram os promotores finlandeses nesta quarta-feira (3).

As vítimas tinham entre 9 e 15 anos na época dos crimes, que ocorreram entre 2019 e 2022.

Em 2022, a polícia descobriu milhares de vídeos e imagens de crianças no celular do homem durante uma busca relacionada a outro caso criminal, informou a corporação.

O homem contatava as crianças pela plataforma Snapchat. Ele pedia que elas tirassem fotos ou gravassem vídeos de si mesmas com pouca roupa ou nuas e enviassem para ele.

Ele também pedia que elas praticassem atos sexuais, segundo a polícia.

O homem admitiu parcialmente os atos.

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Abuso Sexual , Crime , Finlândia
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