Avião que fará a rota comercial mais longa do mundo realiza primeiro voo de teste

O modelo permaneceu no ar por três horas e 43 minutos, alcançando uma altitude superior a 41 mil pés

A350-1000ULR da Airbus realiza primeiro voo de teste (Reprodução/ Airbus)

A Airbus anunciou a conclusão bem-sucedida do primeiro voo de testes do A350-1000ULR, versão de ultralongo alcance desenvolvida para operar algumas das rotas comerciais mais extensas do mundo. O anúncio foi divulgado na última terça-feira 2.

O modelo permaneceu no ar por três horas e 43 minutos, alcançando uma altitude superior a 41 mil pés (cerca de 12,5 mil metros). A aeronave, identificada como MSN 707, decolou e pousou em Toulouse, no sul da França, onde fica um dos principais centros de operações da fabricante europeia.

Segundo a Airbus, o voo inaugural teve como objetivo verificar o desempenho geral da aeronave e testar a nova arquitetura do sistema de combustível. A fabricante informou que o teste marca o início de uma campanha de certificação com duração prevista de dois meses para validar as modificações incorporadas ao modelo.

A aeronave faz parte de uma encomenda de 12 unidades realizada pela companhia aérea australiana Qantas para o chamado Projeto Sunrise, iniciativa que pretende viabilizar voos sem escalas entre a Austrália e importantes destinos internacionais, incluindo a rota entre Sydney e Londres.

Projetado para permanecer no ar por até 22 horas, o A350-1000ULR recebeu alterações estruturais para ampliar sua autonomia. Entre elas está a instalação de um tanque adicional com capacidade para 20 mil litros de combustível na seção traseira central da aeronave. A modificação aumenta o alcance do modelo em cerca de 1850 mil quilômetros em relação à versão padrão, permitindo percorrer até aproximadamente 18 mil quilômetros sem escalas.

A Airbus também promoveu mudanças nos sistemas internos da aeronave, incluindo uma infraestrutura de refrigeração mais leve e eficiente para as áreas de serviço de bordo, com o objetivo de reduzir o consumo de energia e melhorar o conforto durante voos de duração extrema. Os testes previstos para os próximos meses também vão avaliar novos mecanismos de ventilação e controle de temperatura da cabine.

A primeira entrega à Qantas está prevista para abril de 2027, após sucessivos atrasos no cronograma original. Inicialmente, a companhia aérea esperava inaugurar as operações do Projeto Sunrise em 2025.

Atualmente, o voo comercial mais longo em operação é realizado pela Singapore Airlines entre Singapura e Nova York, em uma rota de cerca de 15,3 mil quilômetros com duração superior a 18 horas. Quando entrar em serviço, o A350-1000ULR deverá ampliar esse limite e permitir ligações diretas entre cidades que hoje dependem de escalas.