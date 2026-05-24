Pelo menos seis mortos em novos ataques israelenses no Líbano, apesar do cessar-fogo

Três pessoas morreram em uma residência bombardeada pela aviação israelense no bairro de Al Tufahiya

De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde libanês, pelo menos 3.123 pessoas morreram e 9.506 ficaram feridas desde o reinício dos bombardeios, em 3 de março (Foto: KAWNAT HAJU/AFP)

Pelo menos seis pessoas morreram nas últimas horas em novos ataques das Forças Armadas israelenses no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo supostamente em vigor.

Três pessoas morreram em uma residência bombardeada pela aviação israelense no bairro de Al Tufahiya, na localidade de Srifa, distrito de Tiro, segundo informaram a Defesa Civil e a organização de ambulâncias Mensagem pela Saúde.

Outra pessoa, um jovem, morreu em um ataque israelense em Arab Salim. Especificamente, as forças israelenses atacaram o indivíduo quando ele estava em sua motocicleta na praça da cidade.

Enquanto isso, em Tiro, mais precisamente em Bazuriye, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em outro ataque israelense; e na cidade de Tura, também no distrito de Tiro, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas.

Do outro lado, as Forças Armadas israelenses emitiram ordem de evacuação para dez municípios do sul do Líbano como medida prévia aos bombardeios aéreos contra supostos alvos do Hezbollah As localidades a serem evacuadas são Mashgara, Deir al Zahrani, Al Sharqiya, Dueir, Qlaile, Sohmor, Zibdin, Nabatiye at Tahta, Arabsalim e Kefar Yuz.

De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde libanês, pelo menos 3.123 pessoas morreram e 9.506 ficaram feridas desde o reinício, em 3 de março, das hostilidades entre Israel e o Hezbollah por causa da guerra no Irã, conforme comunicado divulgado neste sábado.