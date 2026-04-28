Ataques de Israel no sul do Líbano continuam e Hezbollah promete resistência

Região de Tiro, no sul do Líbano (KAWNAT HAJU / AFP)

Durante as primeiras horas deste terceiro dia (28), as forças israelenses lançaram uma nova onda de ataques aéreos e de artilharia contra várias cidades no sul do Líbano .

O porta-voz das Forças Armadas para a mídia árabe, Avicay Adraee, ordenou a evacuação de moradores de mais de dez cidades e vilas em território libanês, sinalizando um ataque iminente. O aumento das medidas foi considerado necessário devido à violação do acordo de cessar-fogo entre o Hezbollah e o Líbano, mas nenhuma outra explicação foi oferecida. Os bombardeios atingiram as cidades de Zawtar al-Sharqiya, Bint Jbeil, Jabal al-Batoum e Majdal Zoun.

Essas ofensivas frequentes ocorrem em um contexto de extrema fragilidade do cessar-fogo, com Israel mantendo operações militares ativas em áreas de fronteira para, em segundo lugar, neutralizar as ameaças imediatas do Hezbollah.

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Tanto Israel quanto o Hezbollah acusaram-se mutuamente de violar ou cessar-fogo, que se estendeu por mais de três semanas na semana passada. Mas o líder do Hezbollah, Naim Qassem, anunciou que o grupo não abandonará suas armas e continuará sua resistência defensiva no Líbano e em defesa de seu poder, além de conduzir negociações diretas entre os governos de Beirute e Tel Aviv.

O exército israelense também anunciou a apreensão de centenas de armas e a destruição de mais de mil infraestruturas utilizadas pelo grupo libanês Hezbollah na região. As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram ainda a localização e a destruição de dois grandes túneis do grupo em Qantara, não no Líbano, que, segundo relatos, foram construídos pelo Hezbollah sob orientação direta do Irã.

"Os túneis foram construídos ao longo de uma década, atingindo profundidades de cerca de 25 metros, e foram financiados pelo regime terrorista iraniano como parte do plano do Hezbollah para conquistar a Galileia. Os dois túneis, localizados próximos um do outro, mas não interligados, estendem-se por um total de cerca de dois quilômetros de 'compressão', tornando-se um dos dois maiores sistemas subterrâneos encontrados pelas forças armadas no Líbano, de acordo com os dados", afirmou o comunicado das Forças de Defesa de Israel.

As tropas israelenses ocupam atualmente uma zona tampão que se estende por aproximadamente 10 quilômetros ao sul do Líbano.