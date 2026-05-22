Número de mortos pelos ataques de Israel no Líbano já ultrapassa 3.100, apesar de cessar-fogo em vigor

O Ministério da Saúde libanês também informou que 9.432 ficaram feridas em consequência dos bombardeios israelenses desde o dia 2 de março

Região de Tiro, no sul do Líbano (KAWNAT HAJU / AFP)

O governo do Líbano elevou nesta sexta-feira, 22, para mais de 3.100 o número de mortos e para 9.400 o de feridos em decorrência dos ataques perpetrados por Israel contra seu território desde o dia 2 de março passado, números que não pararam de aumentar apesar do cessar-fogo alcançado em meados de abril e prorrogado por duas vezes.

O Ministério da Saúde libanês informou que 3.111 pessoas morreram e 9.432 ficaram feridas em consequência desses bombardeios israelenses, em um novo balanço divulgado pela agência de notícias estatal NNA.

Esses dados incluem as mortes de 123 profissionais de saúde, sete a mais do que os 116 registrados no balanço divulgado pelas autoridades libanesas na véspera.

As últimas hostilidades em grande escala eclodiram no último dia 2 de março com o lançamento de projéteis pelo partido-milícia xiita Hezbollah contra território israelense, em resposta à ofensiva lançada em 28 de fevereiro por este último país e pelos Estados Unidos contra o Irã, à qual as FDI responderam com uma ofensiva e a invasão terrestre de parte do sul do Líbano.

Anteriormente, as partes haviam chegado a um cessar-fogo, especificamente em novembro de 2024, e após treze meses de combates na sequência dos ataques de 7 de outubro de 2023, embora, desde então, Israel tenha continuado a lançar bombardeios frequentes contra o país e mantido a presença de militares em vários pontos, argumentando que agia contra o Hezbollah, em meio a denúncias de Beirute e do grupo sobre essas ações.