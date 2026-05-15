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Negociações em curso para acordo de paz entre Israel e Líbano são consideradas positivas

Os representantes israelenses e libaneses reiniciaram nesta sexta-feira (15) as conversações na capital dos Estados Unidos

Isabel Alvarez

Publicado: 15/05/2026 às 16:36

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Líbano/IBRAHIM AMRO / AFP

Líbano (IBRAHIM AMRO / AFP)

Segundo publicação da agência de notícias France-Presse (AFP), que cita um alto responsável do Departamento de Estado norte-americano, a retomada das negociações sobre um acordo de paz entre Israel e o Líbano, que começaram na quinta-feira (14), em Washington, foram positivas e continuam hoje. "Tivemos um dia inteiro de discussões produtivas e positivas”, adiantou a fonte.

Os representantes israelenses e libaneses reiniciaram nesta sexta-feira (15) as conversações na capital dos Estados Unidos, poucos dias antes de expirar o fim da trégua entre as partes.

O encontro, mediado pelos Estados Unidos e com duração prevista de dois dias, decorre no Departamento de Estado norte-americano, com os embaixadores dos EUA em Israel e no Líbano, Mike Huckabee e Michel Issa, respectivamente, que atuam como intermediários entre os dois países, uma vez que ambos não mantêm relações diplomáticas. O Líbano é representado pelo diplomata e advogado Simon Karam, enquanto Israel participa através do embaixador Yechiel Leiter, aliado próximo do premiê Benjamin Netanyahu.

Já o cessar-fogo, inicialmente acordado em abril e prolongado até o próximo domingo, não impediu ataques mútuos e constantes das forças israelenses e do grupo xiita libanês Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, que trocam acusações de violações da trégua. Aliás, desde a sua entrada em vigor, em 17 de abril, cerca de 400 pessoas morreram em ataques israelenses no Líbano, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

 

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Inclusive Israel até intensificou ontem os bombardeios no sul do Líbano contra alvos do Hezbollah, horas antes do começo das negociações. A ofensiva ocorreu em meio ao frágil cessar-fogo e incluiu ainda um ataque em uma rodovia próxima a Beirute, escalando a tensão local.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também reafirmou na semana passada que continuará atacando o Hezbollah. Por outro lado, o grupo xiita reforçou ontem a oposição às negociações que ocorrem nos EUA e ameaçou transformar o conflito com o exército israelense num inferno.

Enquanto isso, em Washington, as autoridades do governo libanês buscam garantir uma consolidação do cessar-fogo, num conflito que nem mesmo participam militarmente.

Em paralelo, Teerã exige nas negociações indiretas com os norte-americanos que qualquer entendimento regional inclua também o Líbano e obrigue Israel a cessar os ataques contra o Hezbollah. Mas, a Casa Branca, por sua vez, insiste no desarmamento do movimento xiita e no reforço da autoridade do Estado libanês. Washington considera ainda que um acordo de paz definitivo deva representar uma ruptura completa com a estratégia seguida nas últimas duas décadas, acusando o Hezbollah de ter enfraquecido o Estado libanês e ameaçado a segurança da fronteira norte de Israel.

Israel , Líbano , Paz , Trégua
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