Detalhes de acordo entre EUA e Irã começam a surgir após Trump anunciar avanços

Negociações preveem prazo de 60 dias para Teerã abrir mão de urânio e reabrir Estreito de Ormuz

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (JIM WATSON / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um acordo com o Irã sobre a guerra no Oriente Médio, incluindo a reabertura do Estreito de Ormuz, foi "em grande parte negociado" após conversas, no fim de semana, com Israel e outros aliados na região.

Mas outras autoridades recomendaram cautela neste domingo. O secretário de Estado, Marco Rubio, observou que "houve progresso significativo, embora não progresso final" nas negociações.

Rubio, em uma visita de quatro dias à Índia para reuniões com autoridades indianas, australianas e japonesas, disse esperar que haja boas notícias nas próximas horas.

As negociações conseguiram atender a um dos principais objetivos de Trump, disse Rubio: "um mundo que não precise mais temer ou se preocupar com uma arma nuclear iraniana".

Trump afirmou no sábado (23), que falou com líderes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein e, separadamente, com Israel.

"Os aspectos finais e os detalhes do acordo estão sendo discutidos neste momento e serão anunciados em breve", disse Trump nas redes sociais, sem dar detalhes.

O anúncio encerrou uma semana em que os EUA avaliaram uma nova rodada de ataques contra a República Islâmica, que quebraria um frágil cessar-fogo.

O possível acordo incluirá o compromisso do Irã de não buscar uma arma nuclear, e Teerã concordou em abrir mão de seu estoque de urânio altamente enriquecido, segundo duas autoridades regionais.

Uma delas, com conhecimento direto das negociações, disse que a forma como o Irã abrirá mão do urânio altamente enriquecido será tema de novas negociações ao longo de um período de 60 dias.

É altamente provável que parte do material seja diluída, enquanto o restante seja transferido para um terceiro país, possivelmente a Rússia, afirmou.

O Irã possui 440,9 quilos (972 libras) de urânio enriquecido a até 60% de pureza, um passo técnico curto em relação aos níveis de 90% considerados grau militar, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica.

O Estreito de Ormuz será reaberto gradualmente, em paralelo ao fim do bloqueio dos EUA aos portos iranianos, afirmou essa autoridade.

Os EUA também permitirão que o Irã venda seu petróleo por meio de isenções às sanções, disse a segunda autoridade, informada sobre as negociações. Alívio de sanções e a liberação de fundos iranianos congelados serão negociados dentro do prazo de 60 dias disse ela.

As duas autoridades disseram que o rascunho do acordo inclui o fim da guerra entre Israel e o Hezbollah, além de um compromisso de não interferir nos assuntos internos dos países da região. Elas falaram sob condição de anonimato para discutir deliberações a portas fechadas.

