Trump sofre quarta ameaça armada em dois anos após tiroteio e lockdown na Casa Branca

Donald Trump, presidente dos EUA (AFP)

Agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos trocaram tiros com um homem que abriu fogo próximo à Casa Branca no final da tarde deste sábado (23), por volta das 18h locais (19h de Brasília). O atirador, identificado no início da madrugada pelo The New York Times como Nasire Best, sacou de uma arma que trazia numa mochila e disparou entre 20 a 30 tiros. Baleado pelos agentes na resposta, o homem foi levado para o hospital, onde acabou por morrer.

Um pedestre também foi atingido durante a troca de tiros e encontra-se em estado crítico, segundo fontes informaram à CNN. Nenhum dos agentes de segurança ficou ferido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se encontrava na residência oficial no momento do incidente, também não sofreu quaisquer ferimentos.

Devido ao tiroteio, a Casa Branca acionou um protocolo de isolamento (lockdown) que durou cerca de 40 minutos para garantir a proteção do presidente e dos funcionários. Autoridades disseram à agência Reuters que o atirador sofria de "distúrbios emocionais" e que já existia uma medida preventiva emitida contra ele anteriormente.

O caso está sob investigação das autoridades americanas. Esta é a quarta ameaça armada sofrida por Trump em menos de dos anos. Na principal delas, durante a campanha de 2024, o governante sobreviveu a duas tentativas de assassinato, incluindo o episódio em julho desse ano, no qual uma bala lhe atingiu de raspão a orelha enquanto discursava em Butler, no Estado da Pensilvânia.